موسكو: لدينا أدلة على وجود صلة بين واشنطن و"داعش"

وجاء في البيان: "يجري الحديث عن تصريحات حركة طالبان مؤخرا، حول إغارة القوات الخاصة الأمريكية على أحد سجون طالبان في ولاية بادغيس الأفغانية، والذي يحتجز فيه مقاتلو "داعش"، المأسورين بشمال أفغانستان في آب/ أغسطس 2018. كل هؤلاء الأشخاص نقلتهم القوات الخاصة إلى اتجاه غير معلوم".
وأضاف البيان "وفق بعض المعلومات، كان يمكن أن يكون بينهم مواطنين روس ومن دول آسيا الوسطى. هذا الاهتمام بـ"الدواعش" يسوق إلى فكرة، ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قامت بهذه الفعالية لمنع تسريب معلومات يمكن أن تكون لدى مقاتلي "داعش" عن مموليهم الحقيقيين".
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