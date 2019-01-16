موسكو: لدينا أدلة على وجود صلة بين واشنطن و"داعش"

© Sputnik . Valeriy Melnikov روسيا تعلق على احتمال دخول قواتها إلى أفغانستان

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، حصولها على معلومات تدل على صلة الولايات المتحدة بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية الخاصة سيطرت على سجن تحتجز فيه حركة "طالبان" أعضاء من "داعش"، لمنع تسريب معلومات عن ممولي التنظيم.

وجاء في البيان: "يجري الحديث عن تصريحات حركة طالبان مؤخرا، حول إغارة القوات الخاصة الأمريكية على أحد سجون طالبان في ولاية بادغيس الأفغانية، والذي يحتجز فيه مقاتلو "داعش"، المأسورين بشمال أفغانستان في آب/ أغسطس 2018. كل هؤلاء الأشخاص نقلتهم القوات الخاصة إلى اتجاه غير معلوم".

وأضاف البيان "وفق بعض المعلومات، كان يمكن أن يكون بينهم مواطنين روس ومن دول آسيا الوسطى. هذا الاهتمام بـ"الدواعش" يسوق إلى فكرة، ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قامت بهذه الفعالية لمنع تسريب معلومات يمكن أن تكون لدى مقاتلي "داعش" عن مموليهم الحقيقيين".