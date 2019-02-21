"روس آتوم" في الدمام: إمكانيات توفير مفاعلات نووية ذات قدرات كبيرة في المملكة

أكدت شركة "روس آتوم" الروسية التركيز على تحقيق التعاون المثمر مع الشركات السعودية من خلال تنفيذ مشاريعها في المملكة.

© Sputnik . Vitaliy Belousov "روس أتوم" الروسية تجري عملية إطلاق ناجحة لمفاعل نووي في الصين

وجاء حديث " روس آتوم" التابعة لهيئة الطاقة الذرية الروسية، على لسان المدير العام لمركز الشركة الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ألكسندر فورونكوف، خلال ورشة عمل نظمتها الشركة في مدينة الدمام السعودية، حول التقنيات النووية الروسية لعدد من ممثلي الشركات المتواجدة في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وقال المدير الإقليمي لـ"روس آتوم" في ورشة العمل التي احتضنتها "الغرفة التجارية العربية السعودية للمنطقة الشرقية": هذه هي ورشة العمل الثانية التي ننظمها بالمملكة العربية السعودية منذ أن نظمت "روس آتوم" ورشة عمل بالرياض في كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

فرصة للتعاون مع الشركات السعودية

وأضاف ألكسندر فورونكوف: نود من خلال هذه الورشة التركيز بشكل خاص على تحقيق التعاون المثمر مع الشركات السعودية خلال تنفيذ مشاريعنا بالمملكة، وهذا النوع من اللقاءات يعد فرصة جيدة لإظهار خبراتنا وإمكانياتنا الكبيرة في قطاع الطاقة النووية وفرصة سانحة تفتح مجالات وسبل جديدة للتعاون مع الشركات السعودية.

وشارك في الندوة مجموعة من ممثلي شركة "روس آتوم" العالمية، تحدثوا خلالها عن تاريخ الشركة وخبراتها السابقة لاسيما في توفير تقنيات المفاعلات النووية التي تعمل بتكنولوجيا (VVER) المستخدمة حاليا في تنفيذ 36 مشروع لوحدات الطاقة النووية في 12 دولة حول العالم.

كما استعرضت شركة "روس آتوم" إمكانيات توفير مفاعلات نووية مماثلة للمملكة العربية السعودية ذات القدرات الكبيرة ومناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتوطين مثل هذه المشروعات.

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بدوره قال نائب رئيس شركة "روس آتوم" العالمية، ميلوس موستكي: "تواجه العديد من الدول المقدمة على تنفيذ مشروعات نووية جديدة تحديا خطيرا حيث يتعين على هذه الدول ليس فقط تهيئة البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المفاعلات النووية، ولكن يتعين عليها أيضا أن تقوم في نفس الوقت بتطوير عدة مجالات أخرى تخدم هذه المشروعات. ونحن نؤمن أن لدينا الخبرة الكبيرة والإمكانات المتطورة لخدمة تلك الأهداف وتحقيقها بمنتهى السلاسة والمرونة.

الجدير ذكره أنه في شهر حزيران/ يونيو 2018 ، تم إدراج "روس آتوم" ضمن القائمة النهائية للحوار التنافسي لأول مشروع للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. وقعت حكومة روسيا الاتحادية السعودية اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وقعت كل من "روس آتوم"، و"مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة والنووية" اتفاقية تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

دراسة تنفيذ مفاعلات صغيرة ومتوسطة

ووفقا لبرنامج الاتفاقية، تعتزم روسيا والمملكة العربية السعودية التعاون في مجالات تنفيذ المفاعلات الصغيرة والمتوسطة وفي تطوير البنية التحتية النووية وبحث آفاق إنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية في السعودية وفقا لمفاعل أبحاث روسي مماثل.

وتعتبر "روس آتوم" هي الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم حلولا متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة التوريد النووي وما بعدها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية، التنقيب عن اليورانيوم، تحويله وتخصيبه، وتوريد الوقود النووي، إيقاف المفاعلات النووية وتفكيكها، تخزين الوقود النووي المستنفذ والتخلص الآمن للنفايات النووية.

ولدى "روس آتوم" أكثر من 70 عاما من الخبرة المتواصلة، وتعد الشركة رائدة على مستوى العالم في مجال الحلول المتطورة لجميع أنواع محطات الطاقة النووية. كما أنها تعمل في قطاعات توليد الطاقة والطب النووي وتخزين الطاقة وغيرها.

وتتخذ "روس آتوم" من العاصمة الروسية موسكو مقرا رئيسيا لها. وتضم أكثر من 300 شركة ومنظمة أخرى ويعمل بها أكثر من 250 ألف موظف. وعلى الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، وتمتلك حصة تقدر بـ 40 بالمئة من سوق تخصيب اليورانيوم في العالم، وهي أكبر شركة في العالم متخصصة في بناء أحدث محطات توليد الطاقة النووية وقد حققت "روس آتوم" أوامر توريد تقدر بـ133 مليار دولار أمريكي عبر 10 سنوات.