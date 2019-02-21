تسجيل
19:16 21 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    نماذج من مفاعلات روس أتوم

    "روس آتوم" في الدمام: إمكانيات توفير مفاعلات نووية ذات قدرات كبيرة في المملكة

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكدت شركة "روس آتوم" الروسية التركيز على تحقيق التعاون المثمر مع الشركات السعودية من خلال تنفيذ مشاريعها في المملكة.

    نماذج من مفاعلات روس أتوم
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    "روس أتوم" الروسية تجري عملية إطلاق ناجحة لمفاعل نووي في الصين
    وجاء حديث "روس آتوم" التابعة لهيئة الطاقة الذرية الروسية، على لسان المدير العام لمركز الشركة الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألكسندر فورونكوف، خلال ورشة عمل نظمتها الشركة في مدينة الدمام السعودية، حول التقنيات النووية الروسية لعدد من ممثلي الشركات المتواجدة في المنطقة الشرقية بالمملكة.

    وقال المدير الإقليمي لـ"روس آتوم" في ورشة العمل التي احتضنتها "الغرفة التجارية العربية السعودية للمنطقة الشرقية": هذه هي ورشة العمل الثانية التي ننظمها بالمملكة العربية السعودية منذ أن نظمت "روس آتوم" ورشة عمل بالرياض في كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

    فرصة للتعاون مع الشركات السعودية

    وأضاف ألكسندر فورونكوف: نود من خلال هذه الورشة التركيز بشكل خاص على تحقيق التعاون المثمر مع الشركات السعودية خلال تنفيذ مشاريعنا بالمملكة، وهذا النوع من اللقاءات يعد فرصة جيدة لإظهار خبراتنا وإمكانياتنا الكبيرة في قطاع الطاقة النووية وفرصة سانحة تفتح مجالات وسبل جديدة للتعاون مع الشركات السعودية.

    وشارك في الندوة مجموعة من ممثلي شركة "روس آتوم" العالمية، تحدثوا خلالها عن تاريخ الشركة وخبراتها السابقة لاسيما في توفير تقنيات المفاعلات النووية التي تعمل بتكنولوجيا (VVER) المستخدمة حاليا في تنفيذ 36 مشروع لوحدات الطاقة النووية في 12 دولة حول العالم.

    كما استعرضت شركة "روس آتوم" إمكانيات توفير مفاعلات نووية مماثلة للمملكة العربية السعودية ذات القدرات الكبيرة ومناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتوطين مثل هذه المشروعات.

    رأس نووي
    © RIA Novosti . Sergei Kazak
    "روس أتوم": لا أحد تسول له نفسه اختبار متانة الدرع النووي الروسي
    بدوره قال نائب رئيس شركة "روس آتوم" العالمية، ميلوس موستكي: "تواجه العديد من الدول المقدمة على تنفيذ مشروعات نووية جديدة تحديا خطيرا حيث يتعين على هذه الدول ليس فقط تهيئة البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المفاعلات النووية، ولكن يتعين عليها أيضا أن تقوم في نفس الوقت بتطوير عدة مجالات أخرى تخدم هذه المشروعات. ونحن نؤمن أن لدينا الخبرة الكبيرة والإمكانات المتطورة لخدمة تلك الأهداف وتحقيقها بمنتهى السلاسة والمرونة.

    الجدير ذكره أنه في شهر حزيران/ يونيو 2018 ، تم إدراج "روس آتوم" ضمن القائمة النهائية للحوار التنافسي لأول مشروع للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. وقعت حكومة روسيا الاتحادية السعودية اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

     وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وقعت كل من "روس آتوم"، و"مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة والنووية" اتفاقية تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

    دراسة تنفيذ مفاعلات صغيرة ومتوسطة

     ووفقا لبرنامج الاتفاقية، تعتزم روسيا والمملكة العربية السعودية التعاون في مجالات تنفيذ المفاعلات الصغيرة والمتوسطة وفي تطوير البنية التحتية النووية وبحث آفاق إنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية في السعودية وفقا لمفاعل أبحاث روسي مماثل.

    وتعتبر "روس آتوم" هي الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم حلولا متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة التوريد النووي وما بعدها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية، التنقيب عن اليورانيوم، تحويله وتخصيبه، وتوريد الوقود النووي، إيقاف المفاعلات النووية وتفكيكها، تخزين الوقود النووي المستنفذ والتخلص الآمن للنفايات النووية.

    ولدى "روس آتوم" أكثر من 70 عاما من الخبرة المتواصلة، وتعد الشركة رائدة على مستوى العالم في مجال الحلول المتطورة لجميع أنواع محطات الطاقة النووية. كما أنها تعمل في قطاعات توليد الطاقة والطب النووي وتخزين الطاقة وغيرها.

    وتتخذ "روس آتوم" من العاصمة الروسية موسكو مقرا رئيسيا لها. وتضم أكثر من 300 شركة ومنظمة أخرى ويعمل بها أكثر من 250 ألف موظف. وعلى الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، وتمتلك حصة تقدر بـ 40 بالمئة من سوق تخصيب اليورانيوم في العالم، وهي أكبر شركة في العالم متخصصة في بناء أحدث محطات توليد الطاقة النووية وقد حققت "روس آتوم" أوامر توريد تقدر  بـ133 مليار دولار أمريكي عبر 10 سنوات.

    انظر أيضا:

    بدء فعاليات أسبوع الطاقة النووية بجامعة الإسكندرية بمشاركة روس أتوم
    السيسي يستعرض مع رئيس "روس أتوم" وضع عقود المشروع النووي في الضبعة
    نائب رئيس "روس أتوم": مكان "الضبعة" ممتاز...والمشروع يوفر فرص عمل
    "روس أتوم": لا أحد تسول له نفسه اختبار متانة الدرع النووي الروسي
    شركة "روس أتوم" الروسية مستعدة لبناء مفاعلات نووية في الجزء القاري من الصين
    محلل روسي: شركة "روس أتوم" ستحدث طفرة تكنولوجية واسعة فى مصر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, مفاعل نووي, توليد, ورشة عمل, العلاقات الروسية السعودية, روس أتوم, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    انطلاق المؤتمر والمعرض العسكري آيرو إنديا 2019 (Aero India 2019) في بنغالور، الهند 20 فبراير/ شباط 2019
    انطلاق المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا 2019" في الهند
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك