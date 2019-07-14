أوروبا تدعو روسيا للحفاظ على معاهدة الصواريخ

ووفقا للمفوضة العليا لشؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، فإن أوروبا تدعو روسيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة بشأن تطوير واختبار ونشر صواريخ 9М729.

وقالت: "نشعر بقلق عميق إزاء تطور الوضع بخصوص معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، والتي قد تنتهي في 2 أغسطس 2019 ".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية بداية تنفيذ الرد على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وفي 4 تموز/ يوليو الجاري، دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بذل الجهود للحفاظ على المعاهدة.