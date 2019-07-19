الخارجية الروسية: واشنطن تعاقب كل دولة تظهر ملامح السيادة

قالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة الأمريكية تعاقب كل من يظهر علامات السيادة، وذلك تعليقا على القرار الأمريكي باستبعاد تركيا من برنامج "إف – 35".

قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غريشكو، "هذا هو خط سياسة الولايات المتحدة، معاقبة أولئك الذين يظهرون علامات السيادة والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية ومحاولة عدم الانصياغ لإملاءات واشنطن"

هذا وأعلن البيت الأبيض، مساء أمس الأربعاء، أن قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400" يجعل استمرار مشاركتها في برنامج "إف – 35" أمرا مستحيلا.

وتزعم الولايات المتحدة الأمريكية أن منظومات الصواريخ "إس – 400" لا تتطابق ومعايير حلف الناتو، مهددة تركيا بفرض العقوبات على امتلاكها.

كما أعلنت واشنطن أكثر من مرة، عن إمكانية تأخير أو إلغاء عملية بيع أحدث طائراتها من طراز "إف – 35" لأنقرة. من جتهها، أعلنت تركيا أن المنظومة الصاروخية "إس-400" لا تعد تهديدا بالنسبة لطائرات "إف-35".

يذكر أن تركيا تعد إحدى الدول الأعضاء في البرنامج الدولي الأمريكي لتصنيع الطائرات المقاتلة "إف-35".