الكشف عن موعد بدء المرحلة الثانية من تسليم إس-400 لتركيا

صرح رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني لروسيا، دميتري شوغاييف، بأن المرحلة الثانية من توريد "إس-400" ستتم في خلال الأشهر القادمة.

وقال شوغاييف "عمليات التسليم ستتم في مواعيدها المحددة، خلال الأشهر المقبلة".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم 25 يوليو/تموز، الانتهاء من المرحلة الأولى من توريد أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس-400"، وتم نقل المعدات بثلاثين رحلة خاصة.

بدأ تسليم أحدث المنظومات الذي طال انتظارها، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز. وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة وبالمقابل شراء مجمعات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا. ورغم ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

وأبرم عقد توريد أربعة كتائب "إس-400" بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2017. ستدفع تركيا جزء من الصفقة، وجزء منها سيكون على حساب قرض روسي.

كما تواصل موسكو وأنقرة، التفاوض حول إمكانية الإنتاج المرخص لبعض مكونات منظومة الدفاع الجوي "إس-400" في تركيا.