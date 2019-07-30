السفارة الروسية في كييف لم تتلق معلومات بعد حول احتجاز الناقلة "نيكا سبيريت"

أعلن الملحق الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية في كييف، دنيس غولينكو، اليوم الثلاثاء، أن السفارة لم تتلق بعد إشعارًا حول احتجاز الناقلة "نيكا سبيريت"، وأن القنصلية في أوديسا أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية الأوكرانية تطلب فيها توضيح الموقف.

كييف - سبوتنيك. وقال غولينكو لوكالة "سبوتنيك": "لم يتم الإخطار بعد (حول احتجاز الناقلة) وجهت القنصلية العامة في أوديسا إلى الخارجية (الأوكرانية) طلبا لتوضيح الموقف، حتى هذه اللحظة لم يأتينا رد".

وجاء في بيان الأمن الأوكراني، نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الخميس 25 يوليو/ تموز، أنه تبين أثناء التحقيقات، أن طاقم الناقلة لم ينتهك قواعد القانون البحري وقوانين أوكرانيا، وبالتالي، لا يوجد سبب لاعتقال أفراده. وباتباع القوانين الأوكرانية، وبدون انتهاك حقوق وحريات البحارة الروس، تم منحهم إمكانية العودة إلى أسرهم دون أية عوائق.

ولاحقا في اليوم نفسه، أفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، بأن البحارة الروس عبروا الحدود بين أوكرانيا ومولدافيا، وسيتوجهون منها إلى روسيا على متن طائرة.

وأوقف جهاز الأمن الأوكراني يوم الخميس الماضي 25 يوليو/ تموز، ناقلة النفط الروسية "نيكا سبيريت" في ميناء إسماعيل الواقع في مقاطعة أوديسا، زاعما أن هذه الناقلة كانت قد شاركت في عملية بحرية كان الهدف منها الحيلولة دون مرور السفن العسكرية الأوكرانية خلال وقوع حادث مضيق كيرتش. ومن جانبها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن الجانب الروسي يقوم حاليا بالتعرف على ظروف توقيف الناقلة لاتخاذ إجراءات جوابية مناسبة.

وفي يوم الجمعة الماضي، صرح مصدر في الخارجية الروسية، بأن روسيا ستعمل على إعادة ناقلة النفط "نيكا سبيريت" المحتجزة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحديث عن آليات محددة للقيام بهذا العمل يعتبر سابقا لأوانه.