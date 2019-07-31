وزير الدفاع الروسي يصدر أمرا بشأن عمليات حرائق الغابات في روسيا

أمر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، بإنشاء غرفة عمليات لتنسيق الإجراءات اللازمة لإخماد حرائق الغابات في الشمال الروسي.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "بناء على توجيهات وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش شويغو، تم إنشاء غرفة عمليات في مركز إدارة الدفاع الوطني لتنسيق نشاطات القوات والوسائل المشاركة في المساعدة على إطفاء حرائق الغابات في منطقة كراسنويارسك".

ويشار إلى أن فرقة عمل تابعة لوزارة الدفاع الروسية بقيادة نائب وزير الدفاع، جنرال الجيش دميتري بولغاكوف، قد توجهت إلى كراسنويارسك.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 380 مجموعة دورية يتراوح عدد أفرادها ما يقرب من 800 شخص، تواصل مكافحة الحرائق الطبيعية في إقليم كراسنويارسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنها سترسل خلال الساعات القادمة، عشر طائرات ومروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق المشتعلة بإقليم كراسنويارسك شرقي سيبيريا، بناء على التكليفات التي أصدرها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم.

وتشير الأنباء الواردة إلى أن مساحة حرائق الغابات في روسيا قد وصلت إلى 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وتم فرض نظام الطوارئ في أربع أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.