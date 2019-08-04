موسكو: لا مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار في إل باسو

أكدت القنصلية العامة الروسية في مدينة هيوستن الأمريكية، عدم وجود مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع، يوم السبت، عند متجر لوول مارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت القنصلية في بيان على موقعها على موقع تويتر: "وفقا لإدارة الشرطة في مدينة إل باسو بولاية تكساس، لا توجد حتى الآن معلومات تفيد بأن هناك مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في 3 أغسطس".

وأضافت القنصلية في البيان: "نعرب عن خالص تعازينا لعائلات الضحايا".

По сообщению Департамента полиции г.Эль-Пасо (шт.Техас), к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа с.г. пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. https://t.co/xgVUYLtJ6B — Russia in Houston (@RusCons_TX) August 3, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وبأن التقارير تشير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وبأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وأنه تحدث مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

وقالت الشرطة، إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري .

وأضافت شرطة مدينة إل باسو على "تويتر"، "لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار... الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا".

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

وعُرضت مقاطع مصورة على "تويتر" تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.

وارتفع عدد قتلى حادثة إطلاق النار إلى 19 شخصا و إصابة 40 آخرين بجروح ، وجاء ذلك وفقا ما نقلته شبكة " إن بي سي" نقلا عن مصدر في إنفاذ القانون.