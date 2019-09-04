"ريا نوفوستي" تصدر شريطا معلوماتيا للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي

أصدرت وكالة "ريا نوفوستي" (كجزء من المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا") شريطا للمعلومات "أخبار اليوم" خاص للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس، في تطبيق الجوال، وكذلك لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا على علم بأحداث المنتدى وما يدور حوله.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوكالة: "أنه في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر/أيلول، سيتلقى المشتركون في تطبيق الهاتف المحمول الأخبار الرئيسية عن المنتدى الاقتصادي الشرقي في سطر واحد".

وأكدت ريا نوفوستي، أنه الأخبار ستصل للمشتركين بالتطبيق قبل أن تُبلغ وكالات الأنباء بها. بالإضافة إلى الرسائل من المنتدى، سيتمكن مستخدمو التطبيق من إعداد مرشحات على الكلمات الرئيسية ومتابعة أجندة الأخبار الاجتماعية – السياسية والاقتصادية.

تطبيق "أخبار اليوم" للهاتف المحمول من قبل "ريا نوفوستي" هو الحل الأول والوحيد من هذا القبيل في السوق الروسية، سيسمح للمتخصصين في سوق المعلومات وقادة الهياكل الخاصة والحكومية بالوصول إلى المعلومات قبل أن تصل أي شخص آخر. التطبيق مفيد في المقام الأول للمتخصصين، لأولئك المغمورين بعمق في السياق والذين يحتاجون إلى سطر واحد لفهم التغييرات.

هذا وسيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في فلاديفوستوك، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 من شهر أيلول/سبتمبر. وتعتبر وكالة الأنباء الدولية " روسيا سيغودنيا" شريكا إعلاميا رئيسيا في المنتدى.

وسيتم في حرم جامعة الشرق الأقصى الاتحادية نصب منصتين لمجموعات وسائل الإعلام الرئيسية، حيث يقع مكتب تحرير "ريا نوفوستي" بقرب منطقة العرض، ما يمكن الزوار، على وجه الخصوص، من التعرف على مشروع المجموعة الإعلامية. عن طريق الواقع الافتراضي "محطة القمر".

وستتاح للمستخدم الفرصة للشعور وكأنه رائد فضاء، لفحص سطح القمر المعاد إنشاؤه، والألواح الشمسية للمحطة، والحفر وأداء عدد من مهام العمل.

وتتقدم شركة "إتش تي سي فيفي" كشريك تقني لمشروع الواقع الافتراضي "محطة القمر". وسيتاح المشروع الافتراضي لـ "ريا نوفوستي" للتحميل في التطبيق "ريا. لاب" على منصة "أبستوري" و "غوغل بلاي".

كما وسيقع المقر الرئيسي للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" في المبنى "بي" ، المستوى 6، المنصة رقم 1. بينما سيكون من الممكن مشاهدة عرض "ريا نوفستي" في المبنى "سي" المستوى 6، في المنصة السادسة.

وبالإضافة إلى ذلك، في 5 أيلول/سبتمبر، سيستضيف المنتدى الاقتصادي الشرقي، بدعم من المجموعة الإعلامية، دورة خاصة تحت عنوان "وسائل الإعلام بوصفها القوة الناعمة للاقتصاد العالمي. كيف تساهم وسائل الإعلام في تطوير الأعمال والتعاون التجاري الدولي؟".

ومن الجدير بالذكر، أن وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" هي مجموعة إعلامية دولية مهمتها تغطية الأحداث في العالم بشكل متوازن وسريع، وكذلك إيصال المعلومات للجمهور حول وجهات النظر المختلفة بشأن الأحداث الرئيسية.

وتقدم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" سلسلة من الموارد الإعلامية للوكالة: "ريا نوفستي" و"ر-سبورت" و"ريا عقارات" و"برايم" و"ريا ريتينغ" و"اينو سمي".

وتمثل وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك" المجوعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" في الخارج.