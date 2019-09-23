مجلس النواب الروسي ينصح الرياض باستبدال منظومات "باتريوت" الأمريكية

ووفقا له، فإن منظومات "باتريوت" الأمريكية أدنى جودة من السلاح الروسي، وقال: وهذا تقدير عادل لقدرة منظوماتنا التقنية ومنظومات باتريوت.

وعن الهجوم الذي استهدف أرامكو وفشل منظومات الدفاع الجوي السعودي في التصدي له، يقول الرئيس السابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات، وقائد القوات الخاصة في سلاح الجو الروسي سيرغي خاتيليف، في حديث لـ"سبوتنيك": "سمعة باتريوت بدأت في التدهور قبل عدة عقود خاصة في التسعينيات، عندما كان هناك اقتراح في معرض في أبو ظبي لإطلاق النيران على نفس الأهداف، من قبل منظومتي "إس300" و"باتريوت"، لكن الأمريكان رفضوا ذلك، وقد مرت 30 سنة منذ ذلك الحين.

وقال مصدر في الدفاع الروسية: باتريوت وإيجيس لا يفيان بالخصائص المعلنة، كفاءتهما منخفضة في مكافحة الأهداف الجوية الصغيرة والصواريخ المجنحة، وغير قادرتين على صد الهجوم في حال استخدم العدو أسلحة هجوم جوي قتالية حقيقية".

كما عرض بوتين على السعودية شراء منظومة "إس 300" أو "إس 400" لحماية البنية التحتية، لكن لم ترد المملكة رسميا على العرض بعد.

هذا وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.