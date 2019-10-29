السفارة الروسية بواشنطن: معاملة السلطات الأمريكية للمواطن الروسي ياروشينكو غير "إنسانية "

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الأمريكية تبدي معاملة غير إنسانية وقاسية بحق المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 20 عاما بسجونها، مشيرة إلى إن موسكو ستثير هذه القضية مع منظمات حقوق الإنسان الدولية.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان: إنه "على الرغم من نداءاتنا المتكررة تواصل واشنطن معاملتها اللاإنسانية وقسوتها تجاه الروسي ياروشينك.



وفقا للبيان، رفضت الولايات المتحدة طلبا آخر لنقل ياروشينكو إلى روسيا، دون تقديم أي أسباب حقيقية.

وأكدت السفارة الروسية أنه، "في الواقع، تم تجاهل العنصر الإنساني للقضية - الحالة المتدهورة لصحة [ياروشينكو]"، مضيفة أنها "مصممة على السعي لتحقيق العدالة وعودة ياروشينكو إلى وطنه" و"سوف تستخدم جميع صكوك الحقوق الدولية المتاحة وستلفت انتباه منظمات الحقوق الدولية إلى هذا الموقف".

وحكم على ياروشينكو في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 أيار/مايو من عام 2010.

وفي عام 2016 رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك إعادة النظر في القضية، فيما رفض ياروشينكو اللجوء للاستئناف في المحكمة العليا في واشنطن.

وقبل ذلك قضى ياروشينكو فترة احتجاز في سجن "فورت ديكس" بولاية نيوجيرسي.