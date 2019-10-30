أوريشكين: منظمة التجارة العالمية في حالة سيئة للغاية وموضوع إصلاحها صعب للغاية

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، اليوم الأربعاء، أن منظمة التجارة العالمية في حالة سيئة للغاية ، وموضوع إصلاحها صعب للغاية.

موسكو – سبوتنيك. وقال أوريشكين للصحفيين على هامش زيارته إلى فرنسا، إن "ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية يبحث في عدة اتجاهات مؤكداً أن العمل "صعب".



وأضاف أوريشكين: "بحثت هذا الموضوع خلال زيارتي إلى المملكة العربية السعودية مع نظيري السعودي، لديهم العدد من المبادرات قبل عقد قمة العشرين ، أعتقد أن الوضع الآن في المنظمة في حالة يرثى لها للغاية، وأن شاء الله أن يتم التوصل على الأقل إلى مقاربات مشتركة لعملية إصلاح منظمة التجارة العالمية، خلال قمة العشرين في المملكة العربية السعودية".

هذا وأصدر زعماء العالم المشاركون في قمة مجموعة العشرين التي عقدت العام الجاري في الأرجنتين بيانا ختاميا، أكدوا فيه، ضمن نقاط عدة، التمسك باتفاقية باريس للمناخ والحاجة إلى إجراء إصلاحات بمنظمة التجارة العالمية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد أعلنت سابقا أن روسيا تعتزم المشاركة بشكل فعال في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط ارتفاع حدة الصراع التجاري على مستوى العالم، مشيرة إلى أن تلك المنظمة بحاجة لإصلاحات للتأقلم مع التحديات الاقتصادية الجديدة وشروط التجارة.