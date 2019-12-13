العسكريون الروس يقدمون مساعدات إنسانية وخدمات طبية للمهجرين في الحسكة

قام مركز المصالحة الروسية في سوريا، اليوم الجمعة، بتوزيع مساعدات إنسانية، للمرة الثانية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، وتوفير عيادات طبية تابعة لأحد المشافي العسكرية الروسية في موسكو، مزودة بأجهزة طبية ويشرف عليها أطباء مختصّون.

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة "إن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتأمين الحملة الإنسانية، التي تم نقلها من مطار القامشلي الدولي شمالي محافظة الحسكة إلى وسط مدينة الحسكة، بهدف مساعدة المئات من السكان والنازحين من مناطق الشمال السوري وريف محافظة دير الزور".

ونقل المراسل عن "النقيب ألكسي" من مركز المصالحة الروسية في سوريا قوله: "إن الحملة شملت توزيع أكثر من ألف طرد غذائي، يحتوي على الدقيق والسكر والأرز والشاي والحليب المكثف وغيرها، وهي المرة الثانية التي نقوم بتوزيع نفس الكمية من المساعدات على السكان المحتاجين في مدينة الحسكة".

© Sputnik . Ateea Al-Ateea عسكريون روس يقدمون مساعدات إنسانية وخدمات طبية للمهجرين في الحسكة، سوريا

وأوضح أن "مركز المصالحة الروسي قام بتوزيع مساعدات إنسانية في مدينة القامشلي وفي قرية الكوزلية بريف بلدة تل تمر الغربي، وهناك خطة لكي يشمل توزيع المساعدات كافة مناطق محافظة الحسكة، وخاصة المناطق التي تعتبر أشد عوزاً".

© Sputnik . Ateea Al-Ateea عسكريون روس يقدمون مساعدات إنسانية وخدمات طبية للمهجرين في الحسكة، سوريا

من جانبه قال "الدكتور فاديم"، رئيس الأطباء ومشرف العيادات الطبية التابعة للمستشفى العسكري الروسي المذكور، لـ"سبوتنيك": "إن العيادات الطبية مستمرة منذ ثلاثة أسابيع بتقديم الخدمات الطبية والصحية المجانية للمواطنين السوريين وذلك في الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني شمالي المحافظة."

© Sputnik . Ateea Al-Ateea عسكريون روس يقدمون مساعدات إنسانية وخدمات طبية للمهجرين في الحسكة، سوريا

وتابع بقوله: "إن العيادات التي قدمت الخدمات الصحية والطبية للسكان اليوم في الحسكة يشرف عليها كادر طبي روسي يضم متخصصين في الأمراض الداخلية والعظمية والأذنية والقلبية والعينية والجراحة، لتقديم المعاينات والاستشارات الطبية للمراجعين ولاسيما المتضررين من الحرب."

© Sputnik . Ateea Al-Ateea عسكريون روس يقدمون مساعدات إنسانية وخدمات طبية للمهجرين في الحسكة، سوريا

بدوره أوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة عصام الحسين لـ"سبوتنيك" أن هذه الخطوة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين السوري والروسي في جميع المجالات، وهي بادرة إنسانية تسهم في تخفيف معاناة الكثير من المواطنين.

© Sputnik . Ateea Al-Ateea عسكريون روس يقدمون مساعدات إنسانية وخدمات طبية للمهجرين في الحسكة، سوريا

ووزع مركز المصالحة الروسية في سوريا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري 1000 سلة غذائية، مقدمة من الحكومة الروسية، للتخفيف من معاناة الأهالي النازحين، جراء العدوان التركي، وهي المرة الأولى التي يستطيع فيها المركز توزيع مساعدات في هذه المناطق، بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم بين تركيا وروسيا.