أمريكا تخطط لإجراء اختبارات جديدة لصواريخ محظورة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإجراء اختبارات لصاروخين جديدين حتى نهاية العام الجاري، كانا محظوران في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

موسكو - سبوتنيك. وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الفريق الأول سيرغي كاراكاييف في حديث لجريدة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) التابعة لوزارة الدفاع الروسية: "حتى نهاية عام 2019، تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء اختبارات لصاروخين جديدين بمدى 1000 كيلومتر و3000 كيلومتر".

وأضاف، "علاوة عن ذلك كوسائل هجومية قصيرة ومتوسطة المدى يمكن تصنيف طائرات بدون طيار، كونه لا أحد اليوم بوسعه، أن يعطي ضمانات بأن تكون هذه المجمعات غير مزودة برؤوس نووية".

وخرجت الولايات المتحدة، يوم 2 أغسطس/آب 2019، من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا الولايات المتحدة من أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة حال إقدام الحكومة الأمريكية على تصميم ونشر مثل هذه الصواريخ في أراضي دول العالم، داعيا مع ذلك إلى إجراء مفاوضات حول إبرام معاهدة جديدة لمنع اندلاع سباق تسلح.