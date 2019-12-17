روسيا تخصص 500 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس السوري

أعلنت موسكو تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لاستثمارها في تحديث ميناء طرطوس السوري على السواحل الشرقية من البحر المتوسط.

دمشق – سبوتنيك. صرح نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف للصحافيين، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يتم استثمار نصف المليار دولار، على مدى أربع سنوات، في تحديث ميناء طرطوس السوري.

وقال بوريسوف الذي وصل في الأمس إلى دمشق في زيارة عمل إن "الجانب الروسي يعتزم إعادة تأسيس وتعزيز الميناء القديم وبناء ميناء تجاري جديد، بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لمدة أربع سنوات".