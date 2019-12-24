سفير أمريكا الجديد لدى روسيا يصل إلى موسكو بعد عطلة العام الجديد

من المتوقع أن يصل سفير الولايات المتحدة الجديد لدى روسيا جون سوليفان إلى موسكو بعد عطلة العام الجديد على الرغم من أن الموعد الدقيق لم يتم تأكيده بعد، حسبما ذكرت ريبيكا روس، السكرتيرة الصحفية في السفارة لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء.

موسكو - سبوتنيك . وأدى سوليفان اليمين الدستورية كسفير أمس الاثنين.

وقالت روس: "ننتظر تأكيدا لليوم المحدد لوصوله، لكن سيكون بالتأكيد بعد العطلة".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق، يوم الخميس الماضي، على تعيين سوليفان لشغل منصب السفير الأمريكي في موسكو.

يذكر أن جون سوليفان سيخلف في هذا المنصب جون هنتسمان الذي أنهى مهمته في موسكو من قبل. أما سوليفان فقد التحق بوزارة الخارجية في أيار/ مايو 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح "الشخص الثاني" في الدبلوماسية الأمريكية. وهو أيضًا الرئيس المشارك لحوار مكافحة الإرهاب عن الجانب الأمريكي.

وفي نيسان /أبريل 2018، بعد أن قرر الرئيس الأميركي إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، تحمل سولفان مسؤوليات وزير الخارجية لمدة 25 يومًا.

كما سبق ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سوليفان بأنه "دبلوماسي ذو خبرة مهنية عالية"، وأكد أن موسكو ستكون سعيدة للتعاون معه. ومن جانبه أعرب نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، عن أمله في أن يكون سوليفان، الشخص الذي سيلتزم بنهج يساعد في إخراج العلاقات من وضعها الحالي الحرج للغاية.