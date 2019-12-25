الخارجية الصينية تؤكد أهمية التعاون مع روسيا في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ، اليوم الأربعاء، أن بكين وموسكو تتمتعان بإمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

بكين - سبوتنيك. وأشار جين شوانغ خلال مؤتمر صحفي إلى أنه، في حزيران/ يونيو من هذا العام، أعلن الرئيسان الصيني، شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، عامي 2020 و2021 سنتين ذواتي آفاق للتعاون العلمية والتقنية والابتكار.

وقال "هذا يحدد الاتجاه الرئيسي لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الصينية والتعاون العملي الثنائي"، مضيفاً أن التعاون العلمي والتقني والابتكار كان دائمًا أحد المجالات الرئيسية للتفاعل العملي بين روسيا والصين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية أن "روسيا تتمتع بميزة فريدة في مجال البحوث الأساسية والابتكارات الأولية. الصين تعتبر إحدى دول العالم الرائدة في أنظمة الاتصالات والملاحة الفضائية والطائرات المسيرة. يمكن للبلدين العمل معًا لزيادة قدراتهما في مجال التكنولوجيا الفائقة وقدرتهما التنافسية على الساحة الدولية".

ونوه جين شوانغ، إلى أن الطرفين قد حققوا بالفعل نتائج رائعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، موضحا أن "روسيا والصين ستمتلكان في المستقبل أيضًا إمكانات كبيرة للتعاون في مجال تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والإنترنت".

وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية، والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين، في مختلف المجالات.