سليوسار: تقرير اللجنة بشأن تحطم مقاتلة "سو-57" يستخدم في تحسين المقاتلة

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سليوسار، أن تقرير اللجنة بشأن تحطم مقاتلة "سو-57"، أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد ستستخدم في تحسين المقاتلة.

موسك - سبوتنيك. وقال سليوسار في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك": "خلال اختبار المعدات الجديدة يمكن دائما أن تقع حوادث، مقاتلة سو-57 تملك تقنية جديدة عالية معقدة، قبل وضعها بالخدمة تخضع المقاتلة لاختبارات صارمة وعديدة".

وأضاف، "هذه الطائرات نفذت بالفعل عدة آلاف من الرحلات الجوية. لسوء الحظ، حتى مع وجود معدات من هذا المستوى، تقع حوادث في بعض الأحيان. بالطبع ، هذا الأشياء غير سارة. ولكن سيتم تحليل الموقف بالتفصيل، وسوف نستخدم نتائج لجنة التحقيق لجعل مقاتلة سو-57 أكثر كمالا".

هذا وقد تحطمت مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس في 24 من الشهر الجاري أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" - وقتها -، إن سبب سقوط الطائرة هو عطل، وخطأ الطيار".

وأضاف المصدر، كان يتم اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز، ونقلته مروحية من طراز مي-8 إلى المصنع"