بيسكوف: بوتين سيبحث خلال اجتماعه مع أردوغان الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتل سليماني

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الوضع في الشرق الأوسط بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم مناقشة هذا الموضوع: "نعم".

ووصل بوتين إلى إسطنبول قادما من العاصمة السورية دمشق، حيث عقد مع نظيره السوري بشار الأسد مباحثات في مركز تجمع القوات الروسية في دمشق، وطاف في شوارع المدينة وزار المسجد الأموي والكاتدرائية المريمية.



يتبع...