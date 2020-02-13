بعد دعوة الرئيس الفلسطيني... موسكو تقترح عقد اجتماع لرباعية الشرق الأوسط قريبا

قالت الخارجية الروسية إن موسكو تقترح عقد اجتماع لرباعية الشرق الأوسط على مستوى الممثلين الخاصين في المستقبل القريب.

موسكو - سبوتنيك. وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسي، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تقترح عقد اجتماع لرباعية الشرق الأوسط على مستوى الممثلين الخاصين في المستقبل القريب.

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة: "في هذا السياق، نلاحظ حتمية إقامة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة تحت رعاية دولية. في هذا الصدد، نعتقد أن دور الوسيط الفعال ينبغي أن تضطلع به "اللجنة الرباعية الدولية" التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت أن الرباعية "هي الآلية الوحيدة المعترف بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمرافقة عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، نقترح عقد اجتماع للجنة الرباعية على مستوى الممثلين الخاصين في المستقبل القريب".

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول أمس، الثلاثاء، الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

مجلس الأمن.. عباس يدعو الرباعية الدولية لعقد مؤتمر للسلام ويندد بالخطة الأميركية pic.twitter.com/rPAxUfwPK6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 11, 2020

وقال عباس، في جلسة بمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء "أدعو الرباعية الدولية ومجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف "أدعو إلى إنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات بين الجانبين ولن نقبل أمريكا وسيطا وحدها للسلام".

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه يقبل بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، والغربية لإسرائيل، لافتا إلى أنه لا مانع من التعاون بين البلدين.

وتابع قائلا "لو حصل بين فلسطين وإسرائيل سلام سيكون أجمل سلام بين دولتين".

واللجنة الرباعية الدولية، هي لجنة دولية فوقية في عملية السلام في الصراع العربي الإسرائيلي. وأعضاء الرباعي هم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

أنشئت اللجنة في مدريد عام 2002 من قبل الرئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار نتيجة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط. والموفد الحالي للجنة هو توني بلير.