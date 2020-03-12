روسيا تحظر دخول مواطني إيطاليا إلى أراضيها بدءا من يوم الغد

أعلن مجلس الوزراء الروسي، أنه تم اتخاذ قرار بتعليق دخول مواطني إيطاليا مؤقتا عبر الحدود الروسية، على خلفية تفشي فيروس كارونا المستجد (كوفيد – 19).

موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء الروسي: "من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو في 13 مارس/ آذار، يوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مؤقتًا المرور عبر حدود الدولة الروسية لمواطني الجمهورية الإيطالية، الذين يدخلون أراضي روسيا لغرض الدراسة والعمل، وكذلك لأغراض خاصة وسياحية وعبور".

وكانت قد أعلنت السلطات الإيطالية، مساء أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 827 حالة، فضلًا عن تخطي الإصابات الـ12462 حالة.

ووفقا لرئيس خدمة الدفاع المدني، اليوم الخميس، فإن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا تجاوز الألف.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".