إدارة بايكونور تحظر دخول الأجانب حتى 15 أبريل باستثناء المتخصصين في الفضاء

أعلنت إدارة مدينة بايكونور الواقعة في كازاخستان، اليوم الأربعاء، أنها حظرت حتى 15 أبريل/ نيسان المقبل، دخول مواطني الدول ذات الوضع غير المواتي مع فيروس كورونا ، باستثناء المتخصصين الذين يشاركون في إعداد عمليات الإطلاق الفضائية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في وثيقة الخطة الشاملة للحماية الصحية لمجمع بايكونور ضد احتمال نقل وانتشار فيروس كورونا": "التوقف عن إصدار تصاريح الدخول والإقامة في مدينة بايكونور لمواطني جمهورية الصين الشعبية وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا والسويد والنرويج والهند والعراق والفلبين والولايات المتحدة، باستثناء الخبراء المشاركين في الإعداد لإطلاق الأجهزة الفضائية، في إطار برامج الفضاء الدولية".

وذكرت الوثيقة أن إصدار تصاريح الدخول للأجانب سيتوقف حتى 15 نيسان/ أبريل. بالإضافة إلى ذلك، يتم إلغاء التصاريح المؤقتة التي تم إصدارها مسبقًا. ووفقا للوثيقة، يتم فرض تقييدات أيضاً، على المواطنين الذين يصلون إلى المدينة بناء على دعوة من سكان مدينة بايكونور، وكذلك القادمين بموجب رحلات اطلاعية في إطار العمل.

وكانت إدارة المدينة قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن تطبيق إجراءات تقييدية فيما يتعلق بالفيروس التاجي. وتمت التوصية بتقليل عدد الأحداث الجماعية، بما في ذلك التجارية والرياضية والثقافية والترفيهية منها، وكذلك إرسال الطلاب إلى عطلة من 16 مارس/آذار الجاري إلى 5 أبريل/نيسان المقبل ونقل الطلاب إلى التعليم عن بعد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.