الدفاع الروسية: روسيا تستلم مليون قناع طبي و200 ألف جهاز اختبار لكورونا من مؤسس موقع "علي بابا"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا تسلمت أكثر من مليون قناع طبي و200 ألف اختبار لفيروس كورونا من رجل الأعمال الصيني جاك ما، مؤسس موقع "علي بابا".

أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.

وجاء في بيان لغرفة العمليات، اليوم الخميس: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في 18 إقليماً".

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 840 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن، موضحا أن "9 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس... بذلك يبلغ إجمالي الذين تماثلوا الشفاء من الفيروس 38 شخصا".

كما تم الإعلان عن حالتي وفاة في مدينة موسكو بسبب فيروس كورونا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 475 ألف شخصا، كما تجاوز عدد الوفيات حوالي 21 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 115 ألف شخص.