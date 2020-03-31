الدوما الروسي يتبنى قانونا بشأن المسؤولية الجنائية لمنتهكي إجراءات الحجر الصحي

تبنى مجلس الدوما الروسي، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، قانونًا بشأن المسؤولية الجنائية بسبب انتهاك الحجر الصحي، وكذلك بشأن نشر المعلومات المزيفة حول فيروس كورونا المستجد تصل إلى 5 سنوات سجن.

موسكو - سبوتنيك. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لانتهاك القواعد الصحية والوبائية التي تنطوي على وفاة شخص من خلال الإهمال، يتم تنفيذ العقوبة على شكل غرامة مالية تتراوح بين مليون إلى مليوني روبل [حوالي 12.6 ألف دولار – 25 ألف دولار]، أو العمل القسري لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ويشير القانون إلى أنه إذا أدى عدم الامتثال للقواعد الصحية والوبائية إلى وفاة شخصين أو أكثر من خلال الإهمال، يتم تحديد العقوبة في شكل عمل قسري لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

ويقضي مشروع القانون أيضا بالمسائلة الجنائية بشأن نشر "المعلومات المزيفة" حول الوضع مع فيروس كورونا المستجد، وسيعاقب على مثل هذا العمل بغرامة من 300 إلى 700 ألف روبل [ما يقرب من 3.8 ألف دولا إلى 8.8 ألف دولار]، أو العمل الإصلاحي لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأوضحت وثيقة القانون أنه إذا أدى الفعل نفسه إلى وفاة شخص أو إلى عواقب وخيمة أخرى من خلال الإهمال، فإن العقوبة تكون على شكل غرامة مالية تتراوح بين 1.5 و 2 مليون روبل [19 – 25 ألف دولار]، أو العمل القسري لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

هذا وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم الأحد الماضي، عن بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من يوم 30 آذار/مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس في 24 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينها 387 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2337 إصابة، مشيراً إلى تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بالفيروس خلال الـ24 الساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 شخصا.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السكان للمكوث في منازلهم وأعلن الأسبوع الجاري عطلة مدفوعة الأجر.