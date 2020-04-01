انطلاق الطائرة الروسية المجهزة بالمعدات الطبية إلى أمريكا... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية "أن - 124-100" رسلان، انطلقت مجهزة بالمعدات الطبية إلى الولايات المتحدة.

وتم الإعلان عن مساعدة روسيا لأمريكا، يوم أمس الثلاثاء، بعد الحديث الهاتفي بين رؤساء الدول، حيث أكدا على أهمية التعاون الدولي خلال الوباء العالمي.

В Штаты из России с медицинским грузом на борту отправился самолёт ВКС РФ Ан-124-100 "Руслан"



Из России, НО БЕЗ слогана "Из России с любовью"... pic.twitter.com/K0wc6518hu — Политдилетант (@5dinik) April 1, 2020

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبين، على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أ‎نه على كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام.

وتجاوز عدد ضحايا الفيروس في مدينة نيويورك فقط ألف حالة.

من جهة أخرى، وفي إطار دعم روسيا لدول المنكوبة بجائحة كورونا، أرسلت وزارة الدفاع الروسية 15 طائرة تابعة للقوات الروسية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

انتشر الفيروس حتى الآن في 202 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

بينما في دول مثل: إيطاليا (105 ألف إصابة، 12428 وفاة)، إسبانيا (95 ألف إصابة، 8296 وفاة)، والولايات المتحدة ( 188530 ألف إصابة، 3889 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 202 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 848 ألف إصابة، تم شفاء 176 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 42 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 23 مارس/ آذار، أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.