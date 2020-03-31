طائرة روسية محملة بالمعدات الطبية تنطلق إلى أمريكا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن طائرة روسية تحمل مساعدات طبية قد تتوجه إلى الولايات المتحدة قبل نهاية اليوم للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بيسكوف: "تم اليوم التنسيق الفني والتحضير لمغادرة رحلة جوية من روسيا، ومن المتوقع أن تطير قبل نهاية اليوم". ووفقا لبييسكوف، فقد جرى الحديث عن هذه المساعدة خلال الاتصال التليفوني، الذي جرى أمس بين الرئيسين الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

يتبع...