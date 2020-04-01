سيناتور روسي يكشف كيف يتم تتبع سكان موسكو الخارجين من منازلهم

أكدت رئيسة اللجنة الاجتماعية في مجلس الفيدرالية الروسي، إينا سفياتينكو، اليوم الأربعاء، إمكانية مراقبة سكان العاصمة الروسية، الخارجين من منازلهم، عن طريق كاميرات المراقبة والبطاقات الاجتماعية، وهذا ضروري لضمان نظام العزل الذاتي في المدينة.

وقالت السيناتور، ممثلة موسكو في مجلس الفيدرالية: "قمنا بحث جميع سكان المدينة الأسبوع الماضي على تقليل التواصل بين بعضهم البعض، لكن عطلة الأسبوع الماضية أظهرت أن الكثير اعتبر نظام العزل المنزلي بمثابة عطلة عادية. لذلك اتخذت السلطات في المدينة قرار فرض نظام العزل الذاتي على سكان موسكو بغض النظر عن العمر".

وأضافت سفياتينكو: "ولذلك تم تفعيل جميع التقنيات الممكنة في موسكو. حيث يمكن تتبع الشخص عبر بطاقة الاتصالات لديه، والبطاقة الاجتماعية في موسكو، على سبيل المثال، وأيضا عبر أنظمة كاميرات المراقبة في المدينة".

وأكدت السيناتور على سكان العاصمة المتقدمين في العمر، الذين بحاجة للمساعدة في شراء المواد الغذائية، أنه يمكنهم الاتصال بمركز المتطوعين لطلب المساعدة وهم في منازلهم.

وأوضحت سفياتينكو، أن الإجراءات المتشددة تسمح بتقليل تواصل السكان مع بعضهم البعض. وتمنع منعا باتا مغادرة المنزل لأسباب غير وجيهة.

وسبق أن أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه اعتبارا من 30 مارس/ آذار في موسكو، يجب على جميع سكان موسكو مراعاة نظام العزل المنزلي الذاتي بغض النظر عن العمر. وسيكون من الممكن مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة، وفي وقت لاحق سيتم إصدار تصاريح خاصة ومعاقبة منتهكي نظام العزل الذاتي، وفق أعلنه محافظ مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف.