بوتين: لم نتجاوز ذروة الوباء بعد ومن المهم جدا الاستفادة من أخطاء الغير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تتجاوز ذروة انتشار جائحة كورونا، وأكد أنه من الضروري الاستفادة من أخطاء الغير في الحد من انتشار الفيروس.

وأكد الرئيس الروسي أثناء اجتماعه عبر الفيديو مع ممثلي المنظمات البحثية والمراكز الطبية الروسية، أن الأمر الرئيسي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار في مكافحة فيروس كورونا هو ضمان سلامة وصحة الناس.

وقال بوتين: "أريد أن ألفت الانتباه مرة أخرى، أن جميع قراراتنا يجب أن تكون متناسبة مع التهديد ومتناسبة مع الموقف والشيء الرئيسي هو سلامة وصحة المواطنين الروس".

واضاف "أعلم أن الهيئات المتخصصة إلى جانب علماء الفيروسات والصيادلة والأطباء يعملون بنشاط على نظام وقائي خاص، بما في ذلك ابتكار اللقاحات، بالإضافة إلى طرق فعالة لعلاج عدوى الفيروسات التاجية ومضاعفاتها".

وتابع "نحن نراقب الوضع بعناية، ونأخذ في الاعتبار كل من التجارب الإيجابية والسلبية للبلدان الأخرى، ذروة الوباء لم تنته بعد، الآن من المهم للغاية تجنب أخطاء الآخرين، وليس التعلم من أخطائنا، لاستخلاص الدروس واستخلاص النتائج استنادًا إلى موقف المجتمع الطبي والعلمي".

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جميع الأقاليم الروسية 7497 حالة، فيما تعافى 494 شخصا، بالإضافة إلى 58 حالة وفاة حتى الآن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عدد الإصابات، حول العالم، بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و360 ألف إصابة، ونحو 76 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 290 ألفا.