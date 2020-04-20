الدب الروسي يلفت انتباه المواطنين إلى مسافة الأمان الواجب تركها للوقاية من كورونا.. صور

وضع مركز للتسوق في أحد مدن سيبيريا الروسية، لافتة توضح ضرورة التباعد بين الأشخاص بمسافة متر ونصف أثناء التسوق، مستخدما صورة دب يفصل بين شخصين للفت الانتباه.

وكتبت إدارة المركز على اللافتة: "الزوار المحترمين، حافظوا على مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين بعضكم، بطول دب واحد على سبيل المثال".

Объявление на входе одного из сибирских ТЦ. Никаких стереотипов pic.twitter.com/NsaJJ34zPx — Лента.ру (@lentaruofficial) April 20, 2020

​وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 4268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي المصابين 47121 حالة.

فيما بلغ عدد حالات الوفاة في روسيا خلال 24 ساعة 44 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 405 حالة، وبلغ عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في روسيا خلال الأربع وعشرين hgساعة الماضية 155 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3446.