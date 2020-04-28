الخارجية الروسية تتلقى طلبا من اليمن وعدد من الدول للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا

أكدت وزارة الخارجية الروسية استلام طلب من السفارة اليمنية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

ووفقا للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الروسية تم تلقي طلبات مماثلة من كل من الجزائر ومصر وقطر والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وسوريا والسودان وتونس.

قال مصدر في الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على ما أعلنه السفير اليمني في موسكو عن طلب بلاده مساعدة روسيا في مواجهة وباء "كوفيد-19": "نؤكد تسلم مذكرة السفارة اليمنية في موسكو".

وأضاف المصدر: "تقوم الجهات المعنية الروسية في الوقت الحالي بدراسة هذه الطلبات".

وصرح السفير اليمني لدى موسكو، أحمد الوحيشي، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" أن بلاده أرسلت طلبًا مماثلاً للجانب الروسي.

ومن جانبه أعلن مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" للعلاقات مع روسيا، أوليغ كوبياكوف، أمس الأثنين، أن روسيا لن تتغلب على تبعات جائحة فيروس كورونا في مجال الأمن الغذائي فحسب، ولكن ستكون قادرة على دعم البلدان الأخرى المحتاجة للمساعدة.