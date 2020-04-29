قاذفتان استراتيجيتان "تو- 160" تستكملان رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن "قاذفتين استراتيجيتين من طراز (توبوليف-160) استكملتا رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، وفقا للقانون الدولي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، "نفذت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز (توبوليف 160)، رحلة جوية كان مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".

وأكدت الدفاع الروسية، أن "مدة الرحلة كانت أكثر من 8 ساعات".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "طائرات مقاتلة من بلجيكا والدنمارك وبولندا وفنلندا والسويد رافقة الرحلة في مراحل معينة".

وتابعت، أن المقاتلات التي رافقت الطائرتين الروسيتين في مراحل الرحلة، من طراز "إف- 16" تابعة للقوات الجوية الدنماركية والبولندية، و"إف- 18"تابعة لفنلندا، و"ساب جي إي أس- 39 غريبن" تابعة للقوات الجوية السويدية".

كانت الدفاع الروسية قالت أمس الثلاثاء، إن النرويج أرسلت مقاتلات "إف- 16" لمرافقة القاذفات الروسية البعيدة المدى "تو-22إم3"، التي كانت تقوم برحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبارنتس وبحر النرويج.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران البعيد المدى يحلق بانتظام فوق مياه القطب الشمالي وشمال الأطلسي والأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وتلاحظ وزارة الدفاع أن جميع رحلات الطائرات التابعة للقوات الجوية الروسية "تتم بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".