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    تركيب أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 في خليج فنلندا

    لافروف: سيتم حل قضية مشروع "التيار الشمالي 2" ضمن القانون

    © Sputnik . Nord Stream 2/Thomas Eugster
    روسيا
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    قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تطالب بعدم تسييس تنفيذ مشروع "التيار الشمالي 2"، وسيتم حل هذه القضية ضمن الإطار القانوني.

    محطة نقل الغاز الروسي
    © Sputnik . Egor Eryomov
    كيف سيمر الغاز الروسي إلى أوروبا بعد القرار الألماني بشأن "التيار الشمالي 2"
    وأضاف لافروف في حديث للصحفيين عقب اجتماع مجلس دول بحر البلطيق الذي جرى عبر الفيديو: "إن الشركة تتابع القضية في المحاكم، وسيتم تقديم استئناف في كل من ألمانيا، ودول أوروبية أخرى".

    وأكد لافروف أن الشركة تسعى إلى الامتثال الكامل للمعايير القانونية، بما في ذلك معايير الاتحاد الأوروبي.

    واستبعد وزير الخارجية الروسي إيقاف المشروع، قائلا: "أنا مقتنع بأنه سيتم تنفيذه، وتهتم ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى التي تشارك شركاتها في تنفيذه بهذا الأمر، وفي النهاية تهتم كل أوروبا بذلك، لأنه يعزز أمن الطاقة".

    وينص مشروع "التيار الشمالي 2" على مد خطين من الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي، بطاقة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب في السنة، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

    ويتم تنفيذه من قبل "Nord Stream 2 AG" مع مساهم واحد، وهو شركة "غازبروم" الروسية، بالإضافة إلى الشركاء الأوروبيين، وهم - شركة "Royal Dutch Shell" الهولندية البريطانية، وشركة "OMV" النمساوية، وشركة "Engie" الفرنسية، وشركة "Uniper and Wintershall" الألمانية - بتمويل المشروع بنسبة 50 في المئة.

    وتعارض الولايات المتحدة المشروع بقوة، في محاولة منها للترويج لغازها الطبيعي المسال بسعر أعلى في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا، التي تخشى فقدان الإيرادات من عبور الغاز الروسي برا عبر أراضيها.

    وكان من المفترض إنهاء المشروع في أواخر العام الماضي، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على مجموعة من العقوبات على مشروعي "التيار الشمالي 2" و"التيار التركي"، مما أدى إلى تأخير إنجاز المشروع.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرض عقوبات على خطي أنابيب نقل الغاز "التيار الشمالي 2" و"التيار التركي"، وهو ما أدى الى إجبار شركة "ألياس" السويسرية على مغادرة المشروع خشية الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.

    يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا ستكون قادرة على استكمال بناء خط أنابيب الغاز، حتى من دون تواجد شركاء أجانب، كما أكد أن مشروع "التيار الشمالي 2" سوف يعمل قبل نهاية هذا العام أو في الربع الأول من العام المقبل على أبعد تقدير.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا
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