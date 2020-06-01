الأركان الروسية تعلق على نشر صواريخ أمريكية في قواعد عسكرية أوروبية

أعلن رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن حلف شمال الأطلسي يقوم بتوسيع بنيته التحتية للدفاع الصاروخي في بولندا، بالإضافة إلى المنشآت الأمريكية في رومانيا، وأن المخاوف بشأن النشر المحتمل لصواريخ توماهوك في تلك القواعد لا تزال قائمة.

موسكو - سبوتنيك. وقال رودسكوي في إحاطة إعلامية: "لا يزال توسيع البنية التحتية للدفاع الصاروخي في بولندا مستمرا، بالإضافة إلى المنشأة الأمريكية في رومانيا. لا تزال المخاوف بشأن النشر المحتمل لصواريخ توماهوك في هذه القواعد قائمة".

وأضاف رودسكوي: "ويتواصل تحديث محطة "غلوبوس-3" الرادارية الواقعة في قرية فارديو بشمال النرويج من أجل زيادة الإمكانيات المضادة للصواريخ وزيادة قدرات رصد المناطق الداخلية الروسية".

وأكد رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، تسجيل مستوى عال من النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وتابع رودسكوي "إن وزارة الدفاع الروسية ترصد وتسجل باستمرار النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بالقرب من حدودنا".

وأشار رودسكوي إلى "أن واشنطن تزيد عدد تحليق القاذفات "بي-1بي" بالقرب من روسيا خلال الشهر، وحصل تحليق على بعد 10 كلم من مقاطعة كالينينغراد غربي روسيا، قائلا: "في أبريل من هذا العام، تم تنفيذ تحليق واحد للطائرة القاذفة الاستراتيجية "بي1بي" على طول شبه جزيرة كامتشاتكا [اقصى شرقي روسيا]، وتم تسجيل خمسة تحليقات من هذا القبيل في مايو ... وخلالها اقتربت الطائرات الأمريكية من حدود مقاطعة كالينينغراد حتى 10 كيلومترات".

وقال رودسكوي: "نواصل مسار تهدئة الوضع في أوروبا. هذا العام، لن تقوم القوات المسلحة بإجراء تدريبات ضخمة بالقرب من حدود الدول الأعضاء في الناتو".

وختم رودسكوي، "أن روسيا ستنقل التدريبات واسعة النطاق في إطار مناورات "القوقاز-2020" إلى عمق البلاد".

يذكر أن واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة إزاء مزاعم انتهاك روسيا للاتفاق.