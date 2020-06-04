نائب رئيس حكومة الوفاق من روسيا: سنشهد خلال أيام الكثير من تخفيف التصعيد

أكد نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، أحمد معيتيق، أن بلاده ستشهد، خلال أيام، الكثير من تخفيف التصعيد.

موسكو - سبوتنيك. وقال معيتيق الذي كان على رأس الوفد الليبي الذي يزور وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "في الفترة القادمة سنشهد خلال أيام الكثير من تخفيف التصعيد العسكري وذلك بفضل الدبلوماسية الروسية التي ستعمل معنا على تخفيف هذا التصعيد، حيث أكد لنا الجانب الروسي أنه ليس مع الحل العسكري وأن الحل السياسي هو الأساس في ليبيا والتصعيد سينتهي في الفترة القادمة القريبة".

وأضاف الدبلوماسي الليبي: "التقينا مع وزارة الخارجية والتقينا مع كثير من الأطراف الروسية التابعة لوزارة الدفاع والوزارات الأمنية الروسية وكان لدينا قناعة اليوم أن روسيا شريك مهم جدا في استقرار ليبيا".

وردا على سؤال حول هل تطرق الجانب الروسي إلى مسالة المعتقلين الروس وهل طلبوا إطلاق سراحهم، قال معيتيق: "سيخرج في الأيام القليلة القادمة بيان واضح من مكتب النائب العام الليبي بهذا الخصوص".