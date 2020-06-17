روسيا تأمل في أن تؤكد الدول الأعضاء في "أوبك +" عزمها على تعويض خفض الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تأمل في أن يعوض أعضاء "أوبك +" الذين لم يتمكنوا من الامتثال الكامل لخفض إنتاج النفط في مايو/ أيار، العجز في الأشهر المقبلة، وتتوقع منهم أن يكرروا التزامهم بذلك في اجتماع الغد.

موسكو - سبوتنيك. وسيعقد غدا الخميس اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين "أوبك" وغير "أوبك"، التي تراقب ا لامتثال لاتفاقية تقليص إنتاج النفط.

وقال نوفاك: "بالحديث عن مستويات المطابقة، والأرقام الأولية، لأن المستويات النهائية سيتم تحليلها غدًا فقط في اجتماع JMMC يمكنني القول أن المطابقة على مستوى عالٍ جدًا، أقرب إلى 90 في المئة وهذا أمر مشجع للغاية... هناك بعض التأخيرات".

وأضاف نوفاك في مؤتمر عبر الفيديو عقدته وكالة بلومبرغ الإعلامية: "أتمنى أن يكرر جميع زملائنا مرة أخرى التزامهم بذلك وأن يقوموا بدورهم، الأمر الذي سيضمن سوقًا أكثر استقرارًا".