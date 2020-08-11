إطلاق سراح مصور "ريا نوفوستي" إيليا بيتاليف

أطلقت الحكومة البيلاروسية اليوم اللاثاء، سراح مصور "ريا نوفوستي" الصحفي إيليا بيتاليف.

وروى بيتاليف ظروف الاعتقال الصعبة التي مر بها، حيث تم احتجازه في زنزانة تتسع لـ8 أشخاص، ولكن عدد المعتقلين كان 24.

وقال رئيس إدارة الجنسية والهجرة في وزارة الشؤون الداخلية البيلاروسية، أليكسي بيغون، إن إيليا بيتاليف، المصور الصحفي لوكالة "سبوتنيك"، الذي احتجز في بيلاروس، سيرحل من البلاد.

ونقل عن بيغون قوله: "سيتم طرده من بيلاروس، وعلى الأرجح سيتم منعه من دخول البلاد لفترة معينة".

وأفاد قسم التصوير في وكالة "سبوتنيك" أمس الاثنين، بأن المصور الصحفي إيليا بيتاليف لم يتواصل مع الوكالة من مينسك منذ أكثر من خمس ساعات.

وأعلنت وكالة "سبوتنيك" بيلاروس، اليوم الثلاثاء، عن احتجاز مراسلها خلال احتجاج في غرودنو، في 10 أغسطس/ آب، وتم إطلاق سراحه لاحقاً.

وجاء في بيان الوكالة: "تم احتجاز مراسلة سبوتنيك إينا غريشوك، في غرودنو الليلة الماضية. وقد اقتيدت إلى سجن المدينة في شارع كيروف، وبعد توضيح هويتها، أُطلق سراحها دون وضع تقرير".

بدورها ناشدت رئيسة تحرير "RT" والوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، في وقت سابق، السلطات البيلاروسية ورئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو شخصياً بإطلاق سراح ممثلي وسائل الإعلام المحتجزين.