زاخاروفا: الخارجية الألمانية لم تتحدث عن عقوبات خلال استضافتها سفيرنا في برلين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، إنه خلال لقاء مع السفير الروسي في الخارجية الألمانية لم يتم الحديث عن عقوبات.

برلين - سبوتنيك. كما أكدت زاخاروفا أن الجانب الروسي لم يتلق أي وثيقة من ألمانيا بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، وليس لدى موسكو ما تجيب عليه.

وقال مجلس الوزراء الألماني في وقت سابق إن السفير الروسي سيرغي نيتشايف تلقى دعوة رسمية إلى وزارة الخارجية الألمانية، لعرض نتائج البحث الذي أجراه الجانب الألماني بشأن قضية نافالني.

كما أعلن مجلس الوزراء الألماني، أن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني "تسمم" بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.

من جهتها قالت الخارجية الروسية تعليقا على رسائل مجلس الوزراء الألماني "نحن ننتظر ردا على طلب مكتب المدعي العام بشأن الوضع حول نافالني".

هذا ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تكون برلين قد أخبرت موسكو بما توصل إليه الجانب الألماني بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يعالج في إحدى العيادات الألمانية، بمادة من مجموعة "نوفيتشوك".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن التسرع الذي اتبعته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تسميم نافالني مشبوه. وبحسب دبلوماسيين روس، فإن روسيا تؤيد إجراء تحقيق شامل في الحادث.