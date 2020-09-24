لافروف: الانتهاء من "التيار الشمالي 2" مسألة شرف بالنسبة لألمانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه حان الوقت كي يعم الهدوء فيما يتعلق بآفاق خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، وأن الانتهاء من هذا المشروع هو مسألة شرف بالنسبة لألمانيا.

موسكو - سبوتنيك. قال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم في موسكو:

"بالنسبة لمشروع "التيار الشمالي 2" أعتقد أنه حان الوقت لكي نهدأ بشأنه. نحن نرى كيف تحاول الولايات المتحدة كل يوم وبصورة علنية إهانة الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، كيف تطالب على لسان متحدثيها الرسميين أن تدرك ألمانيا السعادة والحاجة لتعزيز أمن الطاقة لديها في صورة التخلي عن (التيار الشمالي 2) والتحول إلى الغاز الطبيعي الأمريكي الأعلى تكلفة".

وأضاف لافروف : "أعتقد، وهذا رأيي الشخصي وأنا هنا لا أتحدث بصفتي الرسمية، أعتقد أن المسألة أصبحت الآن مسألة شرف بالنسبة لألمانيا".

وكان النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في الدوما (مجلس النواب) الروسي، إيغور أنانسكيخ، قد علّق على رفض المجموعة الدولية لنوادي التأمين المتبادل لمالكي السفن توفير تغطية تأمينية للسفن التي تشارك في بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وقال أنانسكيخ، أمس الأربعاء: "هذا بالطبع انحياز غريب لصالح الدول الفردية، وهو ما لا ينبغي أن يكون في العالم الحديث على الإطلاق. يجب أن تكون لدينا علاقات تجارية.. هذا القرار يتحدث عن تسييس قوي للنادي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن واشنطن تشكل تحالفا لمنع استكمال مشروع "التيار الشمالي 2"، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب. وأضاف أن الولايات المتحدة يمكن أن تعد ردًا على قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

كما أعلنت الحكومة الأمريكية أن عقوباتها ضد خصومها ستشمل خط غاز "نورد ستريم 2" المتجه إلى ألمانيا بالإضافة إلى "التيار التركي" من خلال حزمة العقوبات (CAATSA).