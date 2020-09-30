القضاء الأمريكي يقرر سجن مواطن روسي 7 سنوات و4 أشهر

قضت محكمة أمريكية، اليوم الأربعاء، بسجن المواطن الروسي نيكولين الذي اعترف بارتكاب جرائم سيبرانية، 7 سنوات و4 أشهر.

واشنطن - سبوتنيك. وقال قاضي المحكمة: "سأحكم عليه بالسجن 88 شهرا"، على الرغم من طلب المدعون بسجن نيكولين لمدة 12 عاما وشهرا.



هذا وصدر أمر اعتقال نيكولين، من قبل محكمة منطقة "كابتيفسكي" في موسكو، بتهمة سرقة 3450 دولارا من خلال نظام الدفع الإلكتروني "ويب مني".

وتلقت وزارة العدل التشيكية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 طلبات لتسليم نيكولين، في وقت واحد، من موسكو وواشنطن.

وكانت الشرطة التشيكية، وبالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، قد اعتقلت نيكولين، في براغ، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وهو متهم من قبل السلطات القضائية الأمريكية، بالحصول بشكل غير قانوني على بيانات من الشبكة الاجتماعية "لينكيدان" وخوادم "دروبوكس" و"فورمسبرين".

أعربت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، عن استياء روسيا، للمواطن الروسي يفغيني نيكولين، إلى الولايات المتحدة، وخيبة أملها من أن براغ لم تسترشد بالمعايير القانونية، بل بالولاء للحلفاء.