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    إنتاج اللقاح الأول سبوتنيك V ضد كوفيد-19

    نائب رئيس الأكاديمية الدولية للعلوم الطبية يوضح تأثير لقاح "سبوتنيك V" على المستقبل

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    روسيا
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    قال الدكتور ناديي حكيم، نائب رئيس الأكاديمية الدولية للعلوم الطبية، إن لقاح "Sputnik V" الروسي سيلعب في نهاية المطاف دورًا رئيسيًا في إنقاذ الأرواح حول العالم

    وقال حكيم: "ستكون اللقاحات أداة رئيسية في مكافحة كوفيد -19، وسيلعب في نهاية المطاف دورًا رئيسيًا في إنقاذ الأرواح حول العالم. يجب أن يعتمد نهج إنتاج اللقاح واستخدامه على أفضل التقنيات المتاحة مع ضمان المساواة في الوصول إلى اللقاح في جميع أنحاء العالم. تحتاج البلدان إلى بناء مجموعة متنوعة من اللقاحات، ومن بينها، بلا شك، يجب أن يكون "Sputnik V" الروسي"، بحسب ما ذكر موقع "icndiario".

    © Sputnik . Дмитрий Астахов
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    وأضاف: "اسم اللقاح هو إشارة إلى القمر الصناعي الذي أطلقه الاتحاد السوفيتي في عام 1957. يشير "Sputnik V" إلى قفزة في تاريخ البشرية سواء من حيث القفزة في تكنولوجيا الفضاء التي شهدناها في القرن العشرين، وفيما يتعلق بالتطور السريع لتقنيات إنتاج اللقاحات الجديدة على مدى الأشهر الماضية".

    وتابع: "لقد راجعت البيانات التي تم تقديمها والكشف عنها للقاح "Sputnik V"، بالإضافة إلى المنشورات ذات الصلة في إحدى المجلات الطبية الدولية الرائدة، من الواضح أن نتائج التجارب السريرية لـ "Sputnik V" أثبتت بالفعل فعالية اللقاح. وما هو الأهم بالنسبة إلى أي لقاح؟ دليل قاطع على أنه آمن وفعال. وحقيقة أن "Sputnik V" استخدم منصة مثبتة تعتمد على استخدام نواقل الفيروس الغدي البشري وخطة التعزيز الأولي المحسّنة التي تتضمن التطعيم بفيروسين غديين مختلفين تجعل هذا الدليل أكثر إقناعًا".

    اجتماع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال
    © Sputnik . Alexey Druzhinin
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    وعن تاريخ روسيا في مجال اللقاحات قال: "كما تعلم، تتمتع روسيا بخبرة طويلة وناجحة في تطوير اللقاحات. في عام 1768، قدمت الإمبراطورة الروسية كاثرين الثانية مثالاً على ذلك بكونها الأولى في روسيا التي يتم تطعيمها ضد الجدري، قبل 30 عامًا من التطعيم الأول في الولايات المتحدة. لقد زرت روسيا بنفسي ورأيت بأم عيني النتائج البارزة التي حققتها البلاد في مجال العلوم والطب".

    وأضاف: "في الآونة الأخيرة، كان هناك أيضًا بعض الإثارة من الدول الأخرى بشأن "Sputnik V"، حيث دخلت العديد من دول أمريكا الجنوبية في اتفاقيات لإنتاج لقاحات محلية، بالإضافة إلى الصين والهند والبرازيل وكوريا وتركيا. في المستقبل، ستكون هذه البلدان قادرة على تصدير "Sputnik V" إلى البلدان المجاورة وفي الخارج".

    وعن رد فعل بعض الدول قال: "بطبيعة الحال، فإن التفاعل والتعاون بين مختلف البلدان والمصنعين موضع ترحيب كبير. تتطلب المعركة الناجحة ضد COVID-19 جهودًا مشتركة. لنأخذ على سبيل المثال روسيا والمملكة المتحدة. شخصيا، لقد رأيت تعليقات واقتراحات في الصحافة لم يتم التفكير فيها بشكل جيد، ولسوء الحظ، في رأيي، غالبًا ما تُعزى إلى الحسد على نجاح بلد آخر في تطوير لقاح".

    مشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري موسكو سيتي
    © Sputnik . Alexander Vilf
    تطوير لقاح مشترك ضد فيروس كورونا والإنفلونزا في مركز "فيكتور" الروسي

    وأضاف: "حقق كلا البلدين تقدمًا كبيرًا في التجارب السريرية للمرحلتين الأولى والثانية. أعرف حقيقة أن تجارب لقاح جامعة أكسفورد قد تم تأجيلها عدة مرات بسبب الاشتباه في حدوث آثار جانبية. في المملكة المتحدة، كما سمعت على الأرجح، تمت دعوة 10000 متطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة من أبحاث لقاح COVID-19. سرعة هذه التجارب مثيرة للإعجاب في حد ذاتها، وتظهر النتائج الأولية أن اللقاح يحفز استجابة مناعية قوية في كلا الجزأين من جهاز المناعة. تسبب اللقاح في استجابة الخلايا التائية في غضون 14 يومًا بعد التطعيم، كما كان الحال مع تجربة اللقاح الروسية".

    وختم: "شخصيا، آمل أن نعود إلى طبيعتنا بحلول مارس 2021، لكنني أؤمن أيضًا بالفوائد الهائلة للقاح وآمل أن يكون متاحًا للجميع. بشكل عام، يشجعني دعم أمريكا الجنوبية لإنتاج وتوزيع لقاح "Sputnik V"".

    انظر أيضا:

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