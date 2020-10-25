القمر الصناعي الروسي "غلوناس - ك" يصل مداره حول الأرض

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القمر الصناعي الروسي "غلوناس - ك" الثالث من الجيل الجديد، الذي تم إطلاقه صباح اليوم وصل بسلام إلى المدار الفضائي المحدد له حول الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "القمر الصناعي الروسي "غلوناس - ك" من الجيل الجديد الذي تم إطلاقه صباح يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول في تمام الساعة 10:08 مساء، وصل بسلام إلى المدار الفضائي المحدد له حول الأرض، وأقام اتصال دائم به".

وكان الصاروخ، "سيوز 2.1 بي" الذي نقل القمر الصناعي الجديد إلى الفضاء قد انطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية الواقعة في شمال روسيا".

القمر الصناعي"غلوناس - ك" هو ثالث قمر ملاحة روسي من هذا النوع. وقد تم تأجيل إطلاقه عدة مرات منذ مارس/آذار الماضي وسط تأخير في الإنتاج.

أُطلق أول قمر صناعي من مجموعة "غلوناس - ك" في فبراير/شباط 2011، بينما أُطلق القمر الثاني في ديسمبر/كانون الأول 2014.

ويوجد حاليا 27 قمرا في كوكبة غلوناس الروسية، منها 24 قمرا قيد التشغيل.

وفي فبراير/شباط، قال المتحدث باسم شركة صناعة الأقمار الصناعية الروسية، إن تسعة أقمار صناعية من الجيل الجديد من "غلوناس - ك" ستضاف إلى الكوكبة بحلول عام 2022.