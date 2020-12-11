روسيا...تطوير خرطوشة ملونة جديدة لمسدسات التدريب

أعلنت مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" أن معهد أبحاث هندسة الماكينات الدقيقة، وهو منشأة بحثية صناعية تابعة لمؤسسة التكنولوجيا، بصدد تطوير خرطوشة جديدة لمسدسات التدريب.

ولن تحتوي الخرطوشة المزعم إنشاؤها على الرصاصة القاتلة. وكشف مسؤول إعلامي في المعهد لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن الخرطوشة الجديدة ستحتوي على مادة ملونة لكي تضع العلامة الحمراء أو الزرقاء أو الصفراء على سطح الشيء الذي تصطدم به. وتعتبر هذه العلامة مؤشرا على إصابة الهدف. وإذا أصابت الخرطوشة شخصا فإنه لن يصاب بأذى شريطة أن يرتدي ما يحمي أماكن جسمه الأكثر عرضة للخطر.

ويصنع المعهد الخرطوشة الجديدة للمسدسات المخصصة لتدريب العسكريين والرماية الرياضية.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" سيرغي تشيميزوف، في وقت سابق، أن المُصدر الحكومي الخاص للمنتجات العسكرية "روس أوبورون أكسبورت" (جزء من مؤسسة "روستيخ") قد صدر أسلحة بقيمة 10 مليار دولار، خلال 11 شهرًا من 2020.

وقال تشيميزوف "حتى اليوم، وصل المبلغ إلى حوالي 10 مليارات، وأعتقد أنه بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر، سنصل إلى الأهداف المخطط لها. وكقاعدة عامة، يكون الحد الأقصى لعدد الشحنات في نهاية العام".

وأردف تشيميزوف، انه بسبب وباء كوفيد19، تم إيقاف الحركة الجوية بين الدول، مما أعاق بشكل كبير تنفيذ عقود الأسلحة.

وأكد تشيميزوف أنه على الرغم من ذلك، تمكنت شركة "روس أوبورون أكسبورت" هذا العام من الحفاظ على محفظتها من الطلبات عند مستوى 50 مليار دولار أميركي.