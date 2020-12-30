غينيا تبدأ التطعيم التجريبي بـ"سبوتنيك V" ومنح اللقاح لوزير الدفاع

بدأت السلطات الغينية عملية تطعيم تجريبية باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" بعد وصول أول جرعة من اللقاح المطور على يد علماء روس إلى البلاد.

ونقلت صحيفة "أفريكا جينيه" الغينية، عن مصادر حكومية في البلاد معلومات تفيد بوصول 60 جرعة من اللقاح الروسي إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للسلامة الصحية في غينيا، يوني كيرا، إن "إجراء عملية التطعيم التجريبي هو جزء من اتفاق مشترك مع روسيا تمكنت من خلاله حكومة غينيا من الحصول على 60 جرعة (من اللقاح الروسي) للاستخدام التجريبي".

وتم تلقيح وزير الدفاع الغيني محمد ديانا صباح، اليوم الأربعاء، بالعقار الروسي، حيث أشار الوزير الغيني إلى أنه "يثق ثقة تامة في الباحثين (الروس) وبتقدم العلم".

ونوهت الصحيفة إلى أن اللقاح الروسي سيوزع على المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وكانت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية في روسيا، فيرونيكا سكفورتسوفا، قد أعلنت اليوم تطوير عقارين فريدين لعلاج عدوى فيروس كورونا ومنحهم براءة اختراع من قبل الوكالة.

وأضافت سكفورتسوفا في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين "طورت الوكالة عقارين وحصلت على براءة اختراع لهما، كلاهما فريد وليس لهما نظائر في العالم".

وأشارت سكفورتسوفا إلى أن الدراسات قبل السريرية قد اكتملت وأظهرت السلامة الكاملة لهذين العقارين، بالإضافة لعدم تأثيرهما على مناعة الجسم، والكفاءة العالية في العلاج.

وتابعت رئيسة الوكالة "في الوقت الحاضر، تم إعداد ملف للحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية، ونأمل القيام بذلك بأسرع وقت ممكن".