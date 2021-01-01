شوارع موسكو تتحول إلى "حلبة تزلج عامة"... فيديو

تحولت شوارع العاصمة الروسية موسكو، في اليومين الماضيين إلى ما يمكن تسميته بـ"حلبة تزلج عامة" بسبب انخفاض درجات الحرارة في المدينة وتشكل طبقات الجليد.

وتسبب تساقط هطولات خفيفة من الأمطار في العاصمة الروسية في أيام الأعياد، مع انخفاض لاحق وسريع لدرجات الحرارة، إلى تشكل طبقات الجليد بسرعة كبيرة في أغلب شوارع المدينة.

واستغل بعض المواطنين هذه الطبقات الجليدية، قبل قيام ورشات بلدية المدينة بإزالتها، ليقوم بممارسه هوايته بالتزلج عليها، وشارك البعض تجربتهم الغريبة والطريفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Бесплатный каток в Тропарево-Никулино



Спасибо, Сергей Семёныч! pic.twitter.com/Ht99IiPBnm — Дикая Москва (@WildWildMoscow) January 1, 2021

ونشر الكثيرون مواقف طريفة على صفحاتهم في "تويتر" تظهر فيها تعرضهم مع أصدقائهم لانزلاقات متكررة وطريفة على الأرصفة التي أصبحت مثل حلبات بلورية جميلة من الجليد.

Зачем стоять в очереди на каток, если с таким же успехом можно кататься по тротуару? pic.twitter.com/Yh0BAnji0N — Дикая Москва (@WildWildMoscow) January 1, 2021

وبحسب موقع "fontanka" الروسي، تدخلت الورشات الخاصة على الفور لإزالة هذه الطبقات خوفا من انزلاق المواطنين، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف مختص وعامل وآلية في اليوم الأول من العام الجديد 2021، بهدف إزالة هذه الطبقات الجليدية حفاظا على أرواح المواطنين.