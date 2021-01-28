الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق الأمريكي الروسي على تمديد العمل بمعاهدة "ستارت -3"

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، باتفاق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت -3" لمدة خمس سنوات أخرى.

أمستردام - سبوتنيك. وأكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية بيتر ستانو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد فترة معاهدة ستارت الجديدة لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات أخرى"، مشددا على أن "المعاهدة الجديدة تعتبر مساهمة مهمة على صعيد الأمن الدولي والأوروبي، من خلال الحد من المنافسة وتعزيز الاستقرار والثقة بين الدولتين".

وقال ستانو إن "الاتحاد الأوروبي يدعو موسكو وواشنطن إلى العمل على زيادة خفض ترسانتيهما النوويتين، بروكسل تشيد بالحوار بين الولايات المتحدة وروسيا حول معاهدة ستارت الجديدة، معتبرة المفاوضات بين الطرفين خطوة مهمة لمستقبل المعاهدة والتوصل إلى إجراءات جديدة محتملة للحد من التسلح وللحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي".

ولفت ستانو إلى أن "الاتحاد الأوروبي يشدد على أن واشنطن وموسكو تتحملان مسؤولية كبيرة في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح النووي، باعتبارهما من بين أكبر الدول المالكة لأكبر المخزونات النووية في العالم".

وكان البرلمان الروسي (الدوما) قد وافق خلال جلسته يوم أمس الأربعاء، على اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت -3) مع الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى.

وجاء في المذكرة التوضيحية للوثيقة: "تم التوصل في كانون الثاني/ يناير 2021 إلى توافق مبدئي بين الأطراف على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات".

هذا وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة في 8 نيسان/ أبريل 2010 "ستارت 3"، التي تنتهي في 5 شباط/ فبراير.