تشيجوف: مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه لقاح "سبوتنيك V" تغيرت من معادية إلى حماسية

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، بأن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد فيروس كورونا، تغير مؤخرا من معاد إلى متحمس.

بروكسل - سبوتنيك. وقال المندوب الروسي للصحفيين: "لقد شاهدنا باهتمام كيف كان الموقف تجاه اللقاح الروسي هنا، في الاتحاد الأوروبي، لمدة عدة أشهر، أي منذ لحظة ظهوره، به كثير من الشكوك غير المقنعة، إن لم يكن عدائي، لقد تغير. وقد تم استبدال كل هذا الآن بصيغة أن "سبوتنيك V" هو أكبر إنجاز علمي لروسيا تقريبا منذ إطلاق أول قمر صناعي أرضي في عام 1957".

ويرى الدبلوماسي الروسي أن هذا التغيير ليس مجرد "تبصر"، بل وعيا بأن اللقاحات الغربية لا تضمن النجاح.

وأضاف تشيجوف: "ربما، وراء هذا ليس مجرد اتضاح رؤية فيما يتعلق بمزايا لقاحنا. لقد تم إدراك أن الخيارات البديلة، وهي اللقاحات الغربية، والتي من أجل توريدها وقعت المفوضية الأوروبية عددا ضخما من العقود ودفعت مبالغ مقدمة وصلت إلى مليارين و700 مليون يورو، ولم يتلقوا كمية كافية من الإمدادات في المقابل، ولا تضمن النجاح".

وقد دعت مجلة " لانسيت" العلمية، في وقت سابق، مؤلفي الدراسة حول لقاح فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" إلى الإجابة على أسئلة الزملاء الذين شككوا في استنتاجات العلماء الروس.

قبل ذلك تعرض اللقاح لهجوم وانتقاد شديد من العلماء في مختلف أنحاء العالم، بسبب عدم اجتياز اللقاح جميع التجارب المفروضة والتسرع في إعلانه.

و نشرت مجلة "لانسيت" الطبية، في الخامس أيلول/ سبتمبر، نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية لهذا اللقاح، مما ساعد في التعرف أكثر عليه. و أفادت النتائج التي نشرتها المجلة الطبية أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي لمرض "كوفيد-19" حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.

وكانت التجارب الروسية على اللقاح قد أظهرت بحسب المجلة العلمية بأن اللقاح يحفز مستويات عالية من الأجسام المضادة التي يمكن أن تلتصق ببروتين الاتصال في الفيروس المستجد، ولكن بنفس الوقت قالت أن المقياس الأكثر أهمية هو مستوى الأجسام المضادة التي تعمل، وتساءلت المجلة هل يمكن للأجسام المضادة أن تمنع أو تحيد الفيروس.