الكرملين: بوتين سيعلن بنفسه موعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلن بنفسه موعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وردا على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كان الرئيس الروسي قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، قال بيسكوف: "لم يصدر أي تصريح من الرئيس بوتين حتى الآن، وقد سبق وقال إنه سيعلن عن ذلك بنفسه".

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي، إنه لم يتم تطعيمه بعد ضد فيروس كورونا، لأن اللقاح لم يكن مخصصا بعد للأشخاص الذين في عمره، مؤكدا أنه سيتلقى اللقاح عندما تصبح هناك إمكانية لفعل ذلك".

هذا وقد قامت المجلة العلمية "ذي لانسيت"، بنشر تقرير حول اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيكV"، مؤكدة أنه فعال بنسبة 91.6%.

كما أكدت الصحيفة أن "سبوتنيك V" آمن بدرجة عالية وفعال، ويوفر الحماية الكاملة ضد جميع حالات كوفيد- 19 الحادة، واستغرق أشهر لعلماء المناعة الروس مع المتطوعين الذي وصل عددهم إلى 19866، لإكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي أكدت فعاليته بنسبة 91.6%.

وتم اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" من قبل 23 دولة على الأقل، وفي هذا السياق لفتت الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أوكسانا أنتونينكو، إلى أن نجاح العقار قد يزيد من النفوذ الجيوسياسي لروسيا، لا سيما في أمريكا اللاتينية.