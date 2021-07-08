خفايا التاريخ: إنجلترا وفرنسا تعدان العدة لضرب الاتحاد السوفيتي في نهاية الثلاثينات... صور

كشفت وثائق أرشيفية عُرضت في موسكو بمناسبة ذكرى بدء الحرب الوطنية العظمى، وهي الحرب التي اضطرت روسيا إلى خوضها لصد العدوان الذي بدأته ألمانيا النازية عليها وعلى الجمهوريات السوفيتية الأخرى في 22 يونيو/ حزيران من عام 1941، أن إنجلترا وفرنسا أعدتا عدتهما لمهاجمة اتحاد الجمهوريات السوفيتية في عامي 1939 و1940.

خططت إنجلترا وفرنسا لتوجيه ضربة عسكرية لجنوب القوقاز السوفيتي بغية تدمير آبار النفط في بحر قزوين قبالة مدينة باكو، وميناء توابسي وميناء باتومي في البحر الأسود.

وكانت الخطة مبنية على افتراض أن الاتحاد السوفيتي سيقبل على توريد إمدادات النفط لألمانيا بعد أن تعهدت الأخيرة بعدم الاعتداء على روسيا بموجب اتفاقية عدم الاعتداء.

ولم تأخذ خطة الحرب الإنجليزية الفرنسية على الاتحاد السوفيتي أي إجراءات بهدف التنفيذ والتطبيق بسبب معلومات وصلت إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوزيف تشامبرلين، مفادها أن "الاتحاد السوفيتي بصدد تغيير سياسته تجاه ألمانيا".

وكان وزير دفاع الاتحاد السوفيتي، كليمنت يفريموفيتش فوروشيلوف، قد تلقى في يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1939، تقريرا استخباريا يفيد عن نقل قوات إنجليزية فرنسية إلى الشرق الأوسط كبداية لنقلها إلى جنوب القوقاز المطل على البحر الأسود عبر الموانئ السورية، وحشد قوات قوامها نحو 300 ألف جندي في سوريا.

وتفيد وثائق أخرى عن إجراءات اتخذتها قيادة الاتحاد السوفيتي لمواجهة العدوان المحتمل (تعرف على أهم الأسلحة السوفيتية التي واجهت العدوانه النازي). وعلى سبيل المثال صدر قرار بشأن تعزيز وحدات الجيش الأحمر في جنوب القوقاز.

العملية التخريبية

كما تضمنت خطة الحرب الإنجليزية الفرنسية إجراء العمليات التخريبية في أراضي الاتحاد السوفيتي. ومن أجل ذلك تم في يوم 22 مارس/آذار 1940، استدعاء ممثلي المهاجرين من القوقاز، خاكاندوكوف وكليتش-غيريه وتشيرمويف، إلى هيئة أركان الحرب التابعة للجيش الفرنسي لإخطارهم بضرورة التعاون مع المخابرات العسكرية الفرنسية واختيار من سيقومون بأعمال التخريب في جنوب القوقاز.

من هم ممثلو المهاجرين من القوقاز؟ كليتش-غيريه هو عضو الحركة "البيضاء" المناهضة لثورة أكتوبر/تشرين الأول 1917 في روسيا. هاجر إلى أوروبا في عام 1921. وتعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. ثم سلّم نفسه للإنجليز في نهاية مايو/أيار 1945. وقام الإنجليز بترحيله إلى الاتحاد السوفيتي حيث أدين بالخيانة الكبرى وواجه عقوبة الإعدام.

وخاكاندوكوف هو جنرال الجيش الإمبراطوري الروسي. هاجر إلى فرنسا خلال الحرب الأهلية في روسيا.

وتشيرمويف هو أحد أقارب رجل الصناعة النفطية عبد المجيد تشيرمويف (1882- 1937). هاجر معه إلى فرنسا خلال الحرب الأهلية.

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