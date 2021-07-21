طائرة "القرن الـ21" الروسية تستحوذ على اهتمام شركات طيران عالمية

أعلن مسؤول روسي عن اهتمام شركات طيران أجنبية بطائرة الركاب الروسية الجديدة، طائرة "القرن الـ21" (إم إس-21).

كشف سيرغي سميرنوف، عضو لجنة التصنيع العسكري التابعة للحكومة الروسية، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن شركات طيران أجنبية تبدي الرغبة في الحصول على طائرات "إم إس-21".

وليس مستبعدا أن تتجه روسيا لتصدير طائرات "إم إس-21" في المستقبل. أما الآن فهي تركز على توريد الطائرات لشركات الطيران المحلية التي تعاقدت على شراء 175 طائرة من طراز "إم إس-21".

وقال المسؤول، إن أولوية الأولويات الآن هي زيادة إنتاج الطائرات لسد حاجة شركات الطيران الروسية، وتوفير الخدمات الفنية لها.

وأضاف أن "إشباع السوق" المحلي وتطوير نظام الخدمات ما بعد البيع سيمهدان لإدخال طائرات "إم إس-21" إلى الأسواق الخارجية.