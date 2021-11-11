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    تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020

    روسيا... مناقشة مشروع قانون لتعميم رمز الاستجابة السريعة في وسائط النقل والمقاهي

    © Sputnik . Pavel Bednyakov
    روسيا
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    أكد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون يقضي بتعميم رمز الاستجابة السريعة "QR" في وسائط النقل والمقاهي والمحلات التجارية.

    التطعيم ضد كوفيد - 19 في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Pavel Bednyakov
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    وأكد المقر للصحفيين أنه يجري تطوير العمل برموز الاستجابة السريعة الإلزامية في وسائط النقل والمقاهي والمحلات التجارية، حيث يعمل المقر مع الجهات ذات العلاقة على إعداد هذا القانون.

    وذكرت وسائل إعلام روسية في وقت سابق من اليوم، بأن رمز الاستجابة السريعة الإلزامية سيكون ساريا حتى حزيران/ يونيو 2022.

    وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع في أعداد إصابات فيروس كورونا في البلاد مقارنة بأعداد الأمس، حيث سجلت البلاد 40 ألف و759 إصابة خلال 24 ساعة مقارنة بـ 38 ألفا و850 إصابة يوم أمس، بينما سجلت البلاد 1237 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

    وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 40 ألفا و759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليم روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 3494 إصابة دون أعراض (وهو ما يمثل 8.6 في المئة من أعداد المصابين)". بذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 8 ملايين و952 آلاف و472 إصابة.

    وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بـ 6240 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبرغ بـ 3230، ثم ضواحي موسكو بـ 2617 إصابة.

    كما أشار البيان إلى تسجيل 1237 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 94 حالة في موسكو، و85 حالة في سانت بطرسبرغ، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة  251 ألف و691 حالة وفاة.

    فيما نوه البيان إلى تعافي 33 ألف و156 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 7 ملايين 687 ألف 317 شخصا.

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